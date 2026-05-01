venerdì 01 maggio
L’arte è protagonista a Mongrando, arriva la mostra personale di Mark Jones
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Valle Elvo | 01 maggio 2026, 08:20

L’arte è protagonista a Mongrando, arriva la mostra personale di Mark Jones

La cerimonia di inaugurazione sarà alle 10 di sabato 2 maggio nel salone adiacente alla Biblioteca Comunale, con ingresso dal cortile del Municipio.

L’arte è protagonista a Mongrando, arriva la mostra personale di Mark Jones

L’arte è protagonista a Mongrando, arriva la mostra personale di Mark Jones

L’arte è protagonista a Mongrando. Il Comune informa la popolazione che si potrà visitare la mostra personale di Mark Jones. Un’esposizione dedicata ad opere artistiche originali che accompagnano il pubblico in un percorso tra forme, colori e creatività contemporanea. 

La cerimonia di inaugurazione sarà alle 10 di sabato 2 maggio nel salone adiacente alla Biblioteca Comunale, con ingresso dal cortile del Municipio. Per due weekend, compreso questo fino al prossimo 10 maggio, sarà aperta nei seguenti orari: 10-12 e 15-18.

g. c.

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