Valle Cervo LAB cerca giovani, ecco come candidarsi

Ti piacciono musica, eventi, natura, sport, comunicazione, ambiente? Vuoi imparare sul campo, fare nuove esperienze e lasciare il segno nel tuo territorio? Valle Cervo LAB è il progetto che trasforma la valle in un laboratorio di idee, competenze e partecipazione e cerca giovani tra 15 e 34 anni e residenti nel Biellese.

Per candidarsi e partecipare è facilissimo: si invia una mail a vallecervolab@libero.it e si indica nome e cognome, data di nascita, età, comune di residenza, provincia, email, telefono, ambito/i per cui ci si candida parlando brevemente sul perché si vuole partecipare a Valle Cervo Lab. “Segnalaci anche se hai esigenze particolari o bisogni specifici per partecipare al meglio alle attività o se hai difficoltà a raggiungere la Valle Cervo” si legge nella parte finale della nota stampa.