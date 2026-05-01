venerdì 01 maggio
Valle Cervo LAB cerca giovani, ecco come candidarsi (foto di repertorio)
Valle Cervo LAB cerca giovani, ecco come candidarsi
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Valle Cervo | 01 maggio 2026, 14:30

Valle Cervo LAB cerca giovani, ecco come candidarsi

Valle Cervo LAB cerca giovani, ecco come candidarsi (foto di repertorio)

Valle Cervo LAB cerca giovani, ecco come candidarsi (foto di repertorio)

Ti piacciono musica, eventi, natura, sport, comunicazione, ambiente? Vuoi imparare sul campo, fare nuove esperienze e lasciare il segno nel tuo territorio? Valle Cervo LAB è il progetto che trasforma la valle in un laboratorio di idee, competenze e partecipazione e cerca giovani tra 15 e 34 anni e residenti nel Biellese. 

Per candidarsi e partecipare è facilissimo: si invia una mail a vallecervolab@libero.it e si indica nome e cognome, data di nascita, età, comune di residenza, provincia, email, telefono, ambito/i per cui ci si candida parlando brevemente sul perché si vuole partecipare a Valle Cervo Lab. “Segnalaci anche se hai esigenze particolari o bisogni specifici per partecipare al meglio alle attività o se hai difficoltà a raggiungere la Valle Cervo” si legge nella parte finale della nota stampa.

Redazione g. c.

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