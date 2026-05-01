Smash Burger protagonista: il nuovo menu a La Prateria Steak House FOTO

Da oggi, 1° maggio, La Prateria Steak House rinnova la propria proposta gastronomica con un menu completamente ispirato allo stile americano. Situato all’interno della Club House del Golf Club Cavaglià, il ristorante offre un’esperienza unica, arricchita da una splendida vista sul campo da golf: il luogo ideale per momenti di relax ed incontri di lavoro, grazie a un ambiente elegante e rilassante.

La nuova carta celebra i grandi classici delle steakhouse statunitensi, reinterpretati con attenzione alla qualità delle materie prime. Tra le principali novità spicca lo Smash Burger in stile New York City, con doppia carne schiacciata alla piastra, cheddar, bacon e salsa burger, servito su soffice pane alle patate: un vero simbolo della cucina newyorkese che diventa protagonista del nuovo corso del locale.

Tra i piatti da non perdere, merita una menzione speciale la Steak Tartare: una battuta di carne di garronese selezionata, lavorata al coltello per preservarne consistenza e sapore, esaltata da un pizzico di sale grigio e accompagnata da rucolina fresca e scaglie di Castelmagno. Un piatto raffinato, essenziale e ricco di carattere, perfetto per chi apprezza la qualità della materia prima nella sua espressione più autentica.

Accanto ai burger, il menu propone un’ampia selezione di piatti iconici: dalle Baby Pork Ribs al Pulled Pork, fino al Brisket cotto a bassa temperatura, senza dimenticare i croccanti Bang Bang Shrimp. Per chi ama la carne, protagonista assoluta è la selezione di tagli di carne certificata, provenienti da allevamenti americani, irlandesi, toscani e naturalmente piemontesi, tra cui Rib Eye, T-Bone, Tomahawk e New York Strip, serviti con contorni in perfetto stile americano.

A completare l’offerta, ogni settimana vengono proposti anche piatti italiani, con un menu dedicato alla pasta di qualità, pensato per valorizzare la tradizione e offrire un’alternativa capace di soddisfare tutti i gusti.

Per chi desidera un’alternativa più fresca e leggera, il menu include proposte come lo Smoked Salmon con burratina e misticanza, il Beef Carpaccio con scaglie di Grana Padano e la Carne Salada servita con carciofi e toma. Il finale è affidato ai dolci della tradizione americana: cheesecake, apple pie e waffle con Nutella, ideali per concludere l’esperienza in dolcezza.

In esclusiva, la proposta beverage si arricchisce con la California IPA Draft Beer: una birra luppolata a freddo con Mosaic e Strata, in edizione limitata, che sprigiona intensi profumi tropicali di frutto della passione e mango. Fresca, aromatica e dal carattere deciso, incarna perfettamente lo stile delle moderne California IPA, ideale per accompagnare i sapori della cucina.

I piatti possono essere assaporati anche nella zona Sports Bar, che offre tutta la programmazione Sky Sport su uno splendido schermo da 100 pollici, creando l’ambiente perfetto per vivere eventi sportivi accompagnati da una cucina di alto livello.

La Prateria Steak House è aperta a tutti, non solo ai golfisti, e accoglie i clienti ogni giorno:

● Pranzo: dalle 12:00 alle 14:45

● Cena: dalle 19:45 alle 22:30

Luogo: Via Santhià 75, Cavaglià (BI)

Prenotazioni: 0161 966 771 / 0161 966 772

Un nuovo menu che trasforma ogni visita in un viaggio nei sapori degli Stati Uniti, senza rinunciare all’eccellenza della cucina italiana, in un contesto perfetto per rilassarsi o incontrarsi per lavoro, immersi nel verde del Golf Club Cavaglià.