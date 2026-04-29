Ciclista sulla superstrada verso Cossato, la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore di Cossato ci ha inviato una fotografia che mostra una persona in bicicletta mentre percorre la superstrada in direzione Cossato. Un episodio che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato: situazioni simili ci sono già state segnalate più volte nel tempo.

La presenza di ciclisti su tratti di superstrada o strade a scorrimento veloce è estremamente pericolosa, sia per chi pedala sia per gli automobilisti. Si tratta infatti di infrastrutture dove la circolazione è regolata da norme precise e dove la velocità dei veicoli rende qualsiasi imprevisto potenzialmente critico.

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, è generalmente vietato l’accesso alle biciclette su superstrade e strade extraurbane principali, salvo dove esplicitamente consentito da apposita segnaletica. La violazione di queste regole non solo espone il ciclista a gravi rischi, ma può anche causare situazioni di pericolo per tutti gli utenti della strada.