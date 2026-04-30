Ben Cuncià 2025 sostiene la rete antiviolenza, a Biella batte il cuore della solidarietà FOTO e VIDEO

Ancora una volta la solidarietà è protagonista assoluta a Biella. Nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, nella Sala Becchia del palazzo della Provincia, si è tenuta la consegna ufficiale della donazione promossa dalla Pro Loco di Biella e Valle Oropa, in qualità di organizzatrice dell’iniziativa “Ben Cuncià 2025”.

Il ricavato dell’edizione 2025, destinato a sostenere progetti di contrasto alla violenza sulle donne, è stato consegnato a tre realtà attive nella rete antiviolenza del territorio: Paviol, Underground e Non Sei Sola. Per l’occasione, le presidenti delle associazioni beneficiarie (Ilaria Sala, Simona Ramella Paia e Alessandra Musicò) hanno descritto rispettivamente le loro realtà condividendo finalità principali e progetti intrapresi nel corso degli ultimi anni.

In seguito ha preso la parola Marta Cagna di Cissabo che ha anticipato un’iniziativa in programma il prossimo 6 giugno in via Italia, dove sarà presente un presidio informativo per sensibilizzare su queste tematiche e condividere magliette e depliant. Infine, sono intervenuti il presidente della Pro Loco Biella e Valle Oropa Christian Clarizio che, insieme a Stefano Murdaca e Simona Bonino (A.D. dell’azienda Botalla Formaggi), ha raccontato la genesi del progetto: “Volevamo valorizzare le numerose presenze di Ben Cuncià facendo passare un messaggio importante legato al tema della lotta contro la violenza sulle donne”.

Per la consigliera di parità Erika Vallera si tratta di “un momento significativo di condivisione istituzionale e valorizzazione dell’impegno della comunità locale nel promuovere azioni concrete a tutela dei diritti e della dignità delle donne”.