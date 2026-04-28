Tentato furto sventato dall’allarme, a Cavaglià ladri in fuga

Hanno tentato di introdursi all’interno di un’abitazione ma il sistema d’allarme antintrusione li ha costretti alla fuga. Il fatto è avvenuto ieri, lunedì 27 aprile, nel comune di Cavaglià.

Dalle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato una porta finestra ma nulla sarebbe stato asportato una volta scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma. Non sarebbe il primo caso: già nei giorni scorsi, altre residenze erano finite nel mirino dei ladri.

Sempre ieri, a Valdengo, un uomo avrebbe notato due persone che si aggiravano in maniera sospetta in alcune vie del paese: alla fine, li avrebbe sorpresi mentre uscivano da una casa e si sarebbero allontanati a gran velocità. Sul caso sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei Carabinieri.