Europa e Italia, Valdigne Triathlon sempre presente con podi e ottime prove in gara FOTO

Il lungo weekend sportivo del team verde-turchese-oro è iniziato con la Europe Cup di Torremolinos (SPA), la gara di Triathlon prevista sulla distanza Sprint per un divieto di balneazione emesso dalle autorità è stata trasformata in Duathlon, con la gran gara di Carlotta Missaglia che conferma l’ottimo stato di forma con un significativo 5° posto dopo l’argento in Portogallo. Molto bene Claudia Paladini che chiude al 20° posto, in una gara di alto livello nonostante una caduta nella frazione bike causata da un’altra atleta.

Sabato 25 aprile si è disputato su distanza Sprint il classico Triathlon Sprint di Lignano Sabbiadoro, al femminile prova top per Alice Riebler che conquista l’argento assoluto; al maschile bissa il podio con un altro secondo posto assoluto il DS di Valdigne Triathlon, Thomas Previtali, ottimo 12° posto assoluto e argento YB per il giovane Andrea Lampe con una prestazione di alto livello.

Domenica 26 aprile, sempre a Lignano, vittoria nella gara Super Sprint di Swim-Run di Thomas Previtali che con una ottima performance ha condotto la gara dalla partenza al traguardo finale.

A Cupra Marittima sabato si è disputata la gara di Triathlon Sprint, bronzo assoluto per Rachele Laschi che in un weekend di alto livello nella giornata successiva ha conquistato la vittoria assoluta nel Triathlon su distanza olimpica valido per il Circuito Nazionale con tre frazioni molto positive. Nell’Olimpico prova con i migliori per Francesco Peccerillo, 6° assoluto ed oro S1.

A Fossano, domenica 26 aprile nel “Triathlon dei Principi” ancora un podio per coach Stefano Massa, argento tra gli M5, positiva la gara di Chiara Perissinotto 4° tra le S1.

“Dalla Spagna alla Sicilia” così si potrebbe scrivere degli atleti del team verde-turchese-oro: a Ragusa infatti Dario De Luca debutta con un ottimo risultato nel Triathlon Olimpico No Draft, per lui 20° posto assoluto e bronzo tra gli S4.

A Cannes nella partecipatissima kermesse della Triplice, nella distanza del Mezzo IronMan oro di categoria (ut solet) per Tiziana Squizzato e debutto positivo sulla “middle distance” per Ludovico Demarchi.

Nella distanza olimpica ottimi piazzamenti per Enea Demarchi, Filippo Gai e Marco Sabbatini.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per il Campionato Italiano di Triathlon Cross nel fine settimana del 1 ° maggio e per l’Europe Triathlon Cup di Caorle (Junor / Elite) e per l’Interregionale Giovanile di Varedo nel weekend successivo.