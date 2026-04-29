Lessona, grave incidente tra auto e bicicletta: ciclista in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, martedì 28 aprile, a Lessona, in Borgata Molino, dove si è verificato uno scontro tra un’autovettura e una bicicletta.

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, l’impatto è avvenuto intorno alle ore 17 e ha coinvolto una Fiat Scudo condotta da un uomo classe 1989, residente in Valdilana, e un ciclista classe 1960, residente a Cossato.

A seguito dello scontro, il ciclista ha riportato diverse fratture e un trauma cranico. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso, anche se al momento non risulterebbe in pericolo di vita.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto a precursore alcolemico, con esito negativo. Sul posto sono stati effettuati i rilievi e avviati gli accertamenti di rito, con la predisposizione della catena di custodia dei rilievi tecnici.

Secondo quanto riferito, al momento non sarebbero state contestate infrazioni né adottati provvedimenti nei confronti del mezzo coinvolto, mentre le verifiche da parte delle autorità competenti risultano ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio ha comunque destato forte preoccupazione per la gravità delle conseguenze riportate dal ciclista, poi trasferito in ospedale per le cure necessarie.