Calcio, esulta la Fulgor Chiavazzese: l’Under 14 è campione provinciale

Una giornata destinata a restare impressa nella memoria, una giornata che l’Under 14 ha inciso nella storia della Fulgor Valdengo Chiavazzese. La formazione allenata da mister Ermanno Baudo è campione provinciale.

Con tre giornate d’anticipo, i 2012 vincono il campionato al primo anno nel Settore giovanile agonistico grazie all’1-0 contro il Cigliano nella ripetizione della 22ª giornata. Ad Alice decide il match Tommaso Cristina. I 60 punti in classifica, 11 in più della seconda Gaglianico, sono frutto di 20 successi e 3 sconfitte. I blucremisi, a tre giornate dalla fine, vantano il miglior attacco con 93 gol e la miglior difesa del girone biellese con sole 16 reti subite.

Emozione e lavoro quotidiano: sono questi gli aspetti che emergono dalle parole di mister Ermanno Baudo: «Questa vittoria è un risultato meritatissimo. Sono contento di tutti i ragazzi e di come sono migliorati durante la stagione. Ad agosto eravamo un gruppo ridotto numericamente, a settembre i ragazzi erano 20 e abbiamo finito con un gruppo formato da 23 giocatori. Ognuno ha faticato tanto per raggiungere questo obiettivo e gli sforzi sono stati ripagati con una crescita esponenziale e costante; abbiamo reso meglio di ogni altra squadra».

Non sono mancate le menzioni da parte del tecnico: «È impossibile non ringraziare lo staff, Gianluca Puppio - che si è rivelato un equilibratore nei momenti delicati e il cui sostegno è stato importante per tutta la stagione - e i dirigenti. Un grazie speciale va ai ragazzi, un gruppo divenuto sempre più compatto e consapevole: la partita di mercoledì contro il Cigliano ne è stata la dimostrazione». Infatti, i 2012 hanno dovuto faticare nel primo tempo, chiuso sullo 0-0. Nella ripresa, però, la fame di vittoria ha fatto la differenza e l’1-0 finale è un risultato che sta persino stretto.

A fare da eco ai pensieri del tecnico blucremisi è il ds Amedeo Acquadro: «Risultato pazzesco. Fare i complimenti a questo gruppo è riduttivo: i ragazzi si sono meritati questo grande traguardo partita dopo partita, faticando e migliorando settimana dopo settimana. Da direttore del Settore giovanile non posso che essere carico di emozioni per aver visto un gruppo di giovani calciatori portare a compimento un percorso netto. Complimenti a mister Baudo, allo staff e ai dirigenti. Questo successo non fa altro che puntellare l’annata impensabile portata a termine dalle formazioni dell’Agonistica blucremisi».