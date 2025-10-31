Sfida di cartello in B2 per il TeamVolley a Castellanza

La prima vera sfida “di cartello” della stagione del TeamVolley Lessona arriva alla quarta giornata. Altra trasferta in terra varesina: sabato alle 21, le biancoblù sfideranno il Datachromlab DuoVolley, secondo in classifica e ancora imbattuto. Fischio d’inizio al PalaBorsani di Castellanza: un match tra due squadre attualmente ai vertici del girone nazionale di Serie B2.

A presentare la partita è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Castellanza è una delle candidate alla promozione, almeno sulla carta, e non sarà un avversario facile. Da adesso inizia il nostro calendario “di fuoco”: sarà più complicato, ma vogliamo interpretarlo al meglio. Dobbiamo portare la nostra pallavolo a un buon livello, cercando di incamerare più punti possibile nel prossimo mese. Il DuoVolley vanta percentuali di attacco piuttosto elevate: è lecito attendersi che, a fare la differenza, sarà anche solo un singolo pallone difeso in più. Arriviamo da una settimana intensa di lavoro in palestra sui posizionamenti a muro e sul gioco difensivo, puntando a limitare il più possibile le caratteristiche avversarie. Dobbiamo riconfermare (e alzare) il livello di battuta di sabato scorso, per rendere loro la vita difficile. Sarà complicato, ma questo è il bello dello sport e quindi ben venga».

Aggiunge l’opposto Vanessa Filippini: «Siamo pronte a mettere in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato in palestra a Lessona. Arriviamo da alcuni match molto positivi e l’obiettivo rimane quello di mantenere continuità nel nostro processo di crescita. Dobbiamo dimostrare di essere in grado di tenere testa anche a squadre teoricamente più forti, per giocarcela al meglio. L’importante è migliorare a livello di squadra, perfezionando quei vari automatismi che, a volte, ancora mancano. La nostra performance deve essere più lineare e ottimale. Facciamo del nostro meglio, con determinazione, sempre su questa strada».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 1° novembre, ore 21. PalaBorsani di Castellanza (VA)

Datachromlab DuoVolley Castellanza – TEAMVOLLEY LESSONA

Prima Divisione TST

Lunedì 3 novembre, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli

Under18 ECCELLENZA

Domenica 2 novembre, ore 17. Forum di Omegna (VB)

Euroadhesiv Omegna Pallavolo – GENERALI TEAMVOLLEY

Under16 ECCELLENZA

Domenica 2 novembre, ore 15. Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

Rosso Auto Pallavolo Ovada - DE MORI TEAMVOLLEY