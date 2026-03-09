Scuola Pallavolo Biellese, missione compiuta: 3 punti anche a Torino

Dodicesima vittoria consecutiva per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Nel match domenicale di Torino, la Ilario Ormezzano Sai SPB si è imposta 3-0 sul campo del Volley Parella . Un risultato che consolida il secondo posto in Serie C – gli arancioblù sono ora a 5 punti sia dalla prima che dalla terza in classifica –, in attesa dell’imminente scontro diretto casalingo con la capolista Val Chisone.

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Occorre rimarcare che siamo alla dodicesima vittoria consecutiva. La partita di Torino si è incanalata subito sui binari che volevamo: dominato il primo set, nel secondo si è verificato un piccolo calo di tensione, ma è comprensibile. Siamo stati bravi a superare le difficoltà, e sottolineo pure che al momento contro di noi giocano tutti al massimo. Abbiamo anche gestito le forze fisiche, dobbiamo recuperare e consolidare il lavoro fatto in settimana e nel recente periodo, come quello con i pesi. Ha leggermente inciso sulla partita il pensiero del big match di sabato prossimo. Sarà una partita importante, che merita la giusta dose di aspettative, ma che non determinerà la qualità del lavoro svolto fino adesso: faremo tesoro di qualsiasi risultato. In chiave-playoff, le partite del weekend ci hanno comunque sorriso».

SERIE C - 18a giornata

Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Volley Parella Torino – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 0-3

(12-25/24-26/20-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 3, Vicario 5, Agostini 9, Sensi 5, Stragiotti ne, Antonov 1, Maretti, Graziano 5, Despaigne 18, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.