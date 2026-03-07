Salussola Volley espugna Occimiano, vittoria netta per 3-0

Continua la marcia positiva del Mercatino Franchising Biella Salussola Volley nel campionato di Prima Divisione Maschile. Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, i biellesi hanno conquistato tre punti fondamentali sul campo della Nuova Elva Occimiano, chiudendo la pratica con un secco 0-3.

La partita, valida per l'ottava giornata di ritorno, ha visto gli atleti scendere in campo con grande determinazione fin dai primi scambi. Nel primo set (17-25) c’è stato un avvio deciso che ha permesso al Salussola Volley di imporre il proprio ritmo, chiudendo senza troppi affanni. Al secondo set (24-26) i padroni di casa hanno tentato la reazione, portando il parziale ai vantaggi. La freddezza nei momenti cruciali ha però premiato i colori del Salussola. Infine, al terzo set (23-25) si è conclusa la partita con una battaglia punto a punto che ha confermato la solidità mentale della squadra, capace di chiudere i conti ed evitare la riapertura del match.

Il risultato finale premia la costanza e il lavoro tecnico svolto durante la settimana, consolidando la posizione in classifica in vista del finale di stagione. Il campionato volge al termine e il supporto del pubblico sarà decisivo. La società invita ufficialmente tutti i sostenitori, le famiglie e gli appassionati alla prossima sfida che sarà contro gli amici della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese, in programma venerdì 13 marzo alle 21 presso la Palestra Comunale di Salussola.

Si tratta della penultima giornata di campionato ma dell'ultimo atto ufficiale tra le mura amiche: un'occasione imperdibile per ringraziare i ragazzi e spingerli verso un'altra grande prestazione.