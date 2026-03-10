Scuola Pallavolo Biellese, le gare del weekend: i risultati del settore giovanile

Tante partite e altrettante emozioni nel weekend del Settore Giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti: il punto completo sugli impegni della M-AppHotel SPB nel campionato di Serie D e delle varie formazioni del vivaio arancioblù.

SERIE D

Serie D Girone A - 18a giornata

Palestra comunale “A. Citta” di Santhià (VC)

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese – M-APPHOTEL SPB 3-0

(25-16/25-23/25-16)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 1, Caligaris 1, Shapkin 5, Ressia 4, Petrache 4, Benanchietti 1, Rolando 8, Ramella Pezza S., Pietropoli, Grosso, Vigna, Colombara 1, Castrovilli (L), Ramella Pezza P. (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «Santhià occupa la parte alta della classifica, e con merito: hanno un’ottima diagonale palleggiatore-opposto (che in questa categoria fa la differenza), un centrale di esperienza e validi posti-4. A muro abbiamo faticato, e al servizio non siamo stati incisivi. Il match si è svolto sulla falsariga dell’andata: loro sono sempre stati in controllo e abbiamo ben poco da recriminare. Il gruppo deve continuare a lavorare, sfruttando questi impegni contro le compagini di Serie D più strutturate. Un buon trampolino per i giocatori - tutti Under17 - perché possono confrontarsi prima con il livello superiore e riportare poi quella crescita in palestra».

UNDER18 UISP

Under18 UISP - 4a giornata [Recupero]

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Ascot Lasalliano Volley 3-0

(25-6/25-19/25-20)

Coach Alberto Colombo: «Una buona prestazione. Il primo set è stato giocato davvero bene, poi nel secondo e nel terzo la partita ci ha permesso di far ruotare l’intera rosa dei giocatori, compresi quelli nuovi o che hanno iniziato da poco con la pallavolo. Una piacevole esperienza: tutti hanno fatto discretamente bene e il match ha denotato quei miglioramenti che si cominciano a intravedere».

UNDER17

Under17 – Final Four TST [Semifinale]

Palestra comunale “C. Pavese” di Candelo (BI)

ENERCOM SPB – Pallavolo Altiora 1-3

(25-27/25-15/19-25/20-25)

Coach Simone Marangio: «Il livello delle quattro squadre era simile, si è giocato sul filo di episodi e momenti. Verbania era quella più equilibrata nei fondamentali, ed è emerso quando la nostra battuta si è rivelata troppo fallosa e poco efficace proprio con i ragazzi che servono meglio. Anche la ricezione è stata decisiva. Non siamo stati costanti come nel corso della stagione: abbiamo patito l’emozione e il gioco è diventato agevole per l’avversario, complicando le nostre scelte. Siamo stati carenti nell’aggressività, purtroppo gli episodi hanno determinato il corso del match e a 17 anni è difficile reagire. Rimane il dispiacere per il percorso: la squadra avrebbe meritato qualcosa di più. Non tanto per il risultato, perché le avversarie erano di valore (si è visto anche nella finalissima al tie-break) ma per quanto hanno dato i giocatori durante questi mesi: meritavano una soddisfazione maggiore. Rimane il percorso netto e la crescita, devono avere la consapevolezza di quanto fatto e di quanto ancora c’è da fare. Questo è un punto di partenza, qualcuno salirà di fascia ed entrerà nella “pallavolo dei grandi”, dove conteranno fisicità, letture e valori, non solo l’impegno. Una porta che si apre: c’è amarezza per i risultati, gli obiettivi erano raggiungibili, ma rimaniamo lucidi e andiamo avanti. Si è comunque vissuta una stagione di soddisfazioni e buona pallavolo, dove si è anche vinto il Bear Wool Volley. Non cancelliamo nulla, ma valorizziamo».

UNDER13

Under13 Girone A - 6a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Multimed Volley Vercelli 3-0

(25-13/25-19/25-19)

Coach Leonardo Nicolo: «Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria. Soprattutto, ci tengo a sottolineare lo spirito di gruppo che hanno saputo dimostrare. Si sono divertiti tutti insieme, e questa rimane la prerogativa più importante per la loro fascia di età».