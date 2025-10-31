Vigili del Fuoco: nuovi volontari per i distaccamenti di Cossato e Valdilana

Si è concluso il percorso formativo per 16 nuovi Vigili del Fuoco Volontari che sono stati assegnati ai distaccamenti di Cossato e Valdilana.

Il corso si è svolto dal 4 al 26 ottobre presso il Comando di Biella, dove erano presenti anche una decina di discenti di Vercelli e Novara.



I Volontari rappresentano una risorsa importante del servizio di soccorso e queste nuove forze fresche, fondamentali per rafforzare la forza operativa dei distaccamenti, contribuiranno positivamente a garantire la rete di soccorso del territorio.