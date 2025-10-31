Si è concluso il percorso formativo per 16 nuovi Vigili del Fuoco Volontari che sono stati assegnati ai distaccamenti di Cossato e Valdilana.
Il corso si è svolto dal 4 al 26 ottobre presso il Comando di Biella, dove erano presenti anche una decina di discenti di Vercelli e Novara.
I Volontari rappresentano una risorsa importante del servizio di soccorso e queste nuove forze fresche, fondamentali per rafforzare la forza operativa dei distaccamenti, contribuiranno positivamente a garantire la rete di soccorso del territorio.
Cossato e Cossatese | 31 ottobre 2025, 09:35
Vigili del Fuoco: nuovi volontari per i distaccamenti di Cossato e Valdilana
Il corso si è svolto dal 4 al 26 ottobre presso il Comando di Biella
Si è concluso il percorso formativo per 16 nuovi Vigili del Fuoco Volontari che sono stati assegnati ai distaccamenti di Cossato e Valdilana.
