Cossato: presentato il concorso per la Giornata della Memoria, in palio borse di studio

L’Amministrazione comunale di Cossato ha indetto, per l’anno scolastico 2025/2026, un concorso per l’assegnazione di borse di studio dedicato alla Giornata della Memoria, finanziato con il lascito testamentario della signora Ines Pusiol.

L’iniziativa mette a disposizione un importo complessivo di 1.000 euro, da ripartire tra gli studenti autori dei lavori giudicati migliori da un’apposita commissione.

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cossato.

Il tema proposto trae ispirazione dal pensiero di Primo Levi, con la citazione: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire” (da I sommersi e i salvati).

I partecipanti sono invitati a riflettere sull’attualità di questo monito, anche in relazione alla situazione geopolitica contemporanea, attraverso testi, articoli, letture o contenuti multimediali.

Gli elaborati, realizzati singolarmente o in gruppo (massimo tre componenti), dovranno essere consegnati alle segreterie scolastiche entro venerdì 20 marzo 2026, che provvederanno poi a trasmetterli all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Cossato.

Non saranno accettati lavori presentati direttamente dagli studenti.

Una commissione giudicatrice valuterà gli elaborati e redigerà due graduatorie, una per ciascun ordine di scuola, assegnando i premi nei limiti del budget disponibile. Le borse di studio saranno consegnate nel corso di un’apposita iniziativa pubblica organizzata dal Comune, alla quale saranno invitati i vincitori.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 015 9893505.