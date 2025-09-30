Il Comune di Borriana raccoglie le iscrizioni per il mercatino di Natale

Borriana si prepara al Natale! Sono state aperte in questi giorni le iscrizioni per il mercatino di Natale, e non solo. Dopo alcuni anni di stop, torna, alla sua settima edizione, Vivi Le Magie del Natale.



L'edizione di quest'anno sarà ancora una volta arricchita dal Bessa Christmas Trail, e da una Camminata Ludico Motoria, aperta a tutte le famiglie, evento benefico organizzato in collaborazione con società sportiva La Vetta di Mongrando. Il ricavato sarà devoluto, come per gli anni scorsi, al Progetto Una Goccia per un Sorriso promosso dalla Pro Loco di Ponderano, in favore dell'Ospedale Biellese. E non mancherà un allegro Babbo Natale ad intrattenere i bambini. Ci sarà poi anche la cassetta delle lettere di Babbo Natale per imbucare le letterine, saranno pensati laboratori creativi e tanto divertimento.



Ci sarà la possibilità, per chi lo desiderasse, anche di pranzare dagli Alpini di Borriana.

Per informazioni per il mercatino contattare:

Comune di Borriana 015446104

Scrivere e-mail a: segreteria@comuneborriana.info

Sul sito del Comune trovate il modello per presentare domanda di partecipazione ed il modulo di accettazione del regolamento.

https://www.comune.borriana.bi.it/.../vivi-le-magie-del...





