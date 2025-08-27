Borriana, 6 settembre 2025: giornata ecologica per un ambiente pulito

Il Comune di Borriana organizza l’evento “INSIEME per un Ambiente Pulito Borriana”, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 9.00.

Il punto di ritrovo sarà in Piazza Mazzini, di fronte al Palazzo Municipale.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere rifiuti e materiali abbandonati, ma anche di prendersi cura delle aiuole e dei marciapiedi, per rendere il paese più accogliente e curato.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé un paio di guanti da giardinaggio.

Ogni piccolo gesto può fare la differenza: “Unisciti a noi per rendere Borriana ancora più bella e pulita”, è l’invito dell’Amministrazione comunale.

Per maggiori informazioni: amministrazione@comuneborriana.info