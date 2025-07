A Borriana è arrivata la Bacheca Informativa Digitale, uno strumento innovativo che consente di trasmettere ai cittadini informazioni chiare, complete e comprensibili.

La Bacheca Digitale è un utile, innovativo ed elegante elemento d’arredo urbano, che si fa carico, senza alcun intervento da parte degli operatori comunali, di prelevare automaticamente e autonomamente gli avvisi destinati ai cittadini che vengono regolarmente inseriti sul sito istituzionale del Comune e di renderli fruibili pochi istanti dopo essere stati pubblicati. È stata installata in piazza Mazzini, davanti alla casa comunale, nell’area centrale del paese.

“La bacheca rientra in un importante progetto di riqualificazione del Comune, completato di recente, finalizzato ad una gestione energetica moderna ed efficiente che ha portato alle realizzazione di due impianti fotovoltaici che porteranno benefici in termini di spesa ma anche di efficienza energetica e di rispetto per l’ambiente – spiega il sindaco Francesca Guerriero - La diffusione delle informazioni può essere accompagnata da illustrazioni, disegni, fotografie, che completano e chiariscono il significato dei messaggi e ne semplificano la comprensione. Si pensi alle comunicazioni urgenti riguardanti allerta meteo, interruzioni stradali, distacchi di energia elettrica, guasti nella rete idrica; la bacheca potenzierà notevolmente la trasmissione tempestiva e la visibilità delle notizie, consentendo una facile lettura anche a coloro che non hanno familiarità con PC e cellulari e non sanno navigare nei siti internet”.

Essendo dotata di un monitor touch screen, potrà essere utilizzata anche per mettere a disposizione di cittadini, visitatori e turisti una serie di ulteriori informazioni quali, per esempio: descrizioni e immagini relative alle attrazioni artistiche - culturali - religiose del paese e delle zone circostanti, recapiti dei corpi di Polizia e Soccorso, orari dei mezzi di trasporto, istruzioni sull’uso della bacheca stessa, etc., il tutto a totale discrezione dell’amministrazione comunale, che ne predispone e ne gestisce i contenuti, potendoli modificare e aggiornare in qualsiasi momento. Si rileva anche l’interessante possibilità, mediante la scansione dei “QR code” presenti negli avvisi pubblicati nella bacheca, di visualizzare sul proprio smartphone le informazioni complete in tempo reale.

“La bacheca è gestita da una applicazione software brevettata dalla ditta fornitrice e le sue caratteristiche la rendono, ora come ora, un prodotto unico in tutta Italia, il nostro comune è il primo, nel Biellese, ad aver installato tale elemento di arredo urbano digitale – sottolinea il primo cittadino - La Bacheca Informativa Digitale va ad aggiungersi ai diversi strumenti di comunicazione e informazione già adottati in precedenza e gestiti con costanza e attenzione: la pagina Facebook e la pagina Instagram del Comune che diffondono le notizie in maniera quanto più possibile tempestiva ed esauriente, e il Servizio Informativo Comunale che, utilizzando la piattaforma WhatsApp, consente l’invio dei comunicati attraverso il Canale whatsapp del Comune, ai cittadini in tempo reale”.

Anche la recente revisione e il restyling globale del Sito Istituzionale, che è stato adeguato alle nuove esigenze dell’Ente anche con l’implementazione di una serie di servizi interattivi per facilitare le relazioni tra il cittadino e l’ente pubblico, si pone come ulteriore strumento comunicativo, consentendo l’inserimento dei contenuti, oltre che da parte del soggetto gestore e dagli uffici, anche dagli amministratori, in un’ottica di attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione.

“Si tratta di un ulteriore passo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi più sentiti da questa amministrazione – sottolinea il sindaco di Borriana - Il miglioramento dei servizi di trasmissione delle notizie di interesse collettivo, al fine di raggiungere una diffusione capillare, in modo da stimolare un maggior coinvolgimento dei nostri concittadini e la loro partecipazione attiva alle scelte pubbliche in un’ottica di trasparenza e condivisione delle azioni amministrative. Il Comune ha potuto realizzare questo ambizioso progetto, grazie ai fondi PNRR ricevuti per aver partecipato agli Avvisi del Dipartimento della Trasformazione Digitale PA Digitale 2026, che hanno consentito al nostro ente di porsi all’avanguardia per quanto concerne la digitalizzazione quale strumento per agevolare l’accesso ai servizi dei cittadini e l’informazione efficace ed immediata, quale elemento di massima trasparenza! Un ringraziamento va al nostro assessore Roberto Antonacci per aver coordinato le attività per l’installazione della Bacheca Digitale, che da sabato 19 luglio è a disposizione di tutta la comunità. Per qualsiasi informazione potete contattarci direttamente presso gli Uffici Comunali oppure a mezzo mail: sindaco@comuneborriana.info”.