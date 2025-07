Borriana e il valore del volontariato: "Per un paese ancor più bello, solidale"

Cari concittadini,

scrivo per sottolineare e portare ancora alla Vostra attenzione, il valore inestimabile del volontariato e per ringraziare tutti coloro che dedicano il loro tempo e le loro energie al servizio della nostra comunità.

I volontari insieme agli amministratori attivi, svolgono un ruolo fondamentale, collaborando ad iniziative per l’ambiente, che contribuiscono alla costruzione di una comunità più forte e coesa e a diffondere quel senso civico fatto di comportamenti rispettosi delle regole e degli spazi comuni, nonché un forte senso di responsabilità verso la comunità. Questo include il rispetto per l'ambiente, per gli altri cittadini e per le istituzioni. Si tratta di un processo educativo e culturale che mira a creare una società più coesa e vivibile.

Nel settore sociale, molto ancora si può e si deve fare cercando di sostenere le persone più fragili, organizzando attività di assistenza, supporto e integrazione. Si cercano volontari civici che possano dedicare una parte del loro tempo agli anziani, per la consegna dei pasti, all’accompagnamento per le commistioni e/o visite mediche.

Anche le associazioni possono svolgere un ruolo cruciale nella tutela del nostro territorio, promuovendo comportamenti sostenibili e collaborando con il Comune nelle iniziative di pulizia e valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Infine, le associazioni contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, organizzando eventi e iniziative che favoriscono l'incontro e lo scambio tra le persone.

Invito ciascuno di voi a unirsi a questa rete di solidarietà. Fare volontariato non solo permette di fare del bene alla comunità, ma offre anche numerosi vantaggi personali: la possibilità di conoscere nuove persone, di sviluppare nuove competenze, di sentirsi parte di qualcosa di più grande e di contribuire a creare un futuro migliore per tutti noi.

Ricordate, non è indispensabile dedicare molto tempo!

Anche poche ore al mese possono fare la differenza, ognuno di noi può contribuire secondo le proprie possibilità e disponibilità.

Se siete interessati a fare la vostra parte, potete aderire compilando il modulo sul sito del comune di Borriana. ll gruppo di volontari civici è un'iniziativa che abbiamo a cuore e che desideriamo rilanciare. Il vostro contributo, qualunque esso sia, sarà fondamentale per definire insieme le attività e le iniziative più adatte alle esigenze della nostra comunità.

Insieme possiamo rendere Borriana un paese ancora più bello e solidale.

Il Sindaco, Francesca Guerriero