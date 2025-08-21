Borriana, limitare il conferimento di abiti usati fino al 30 settembre

Il Comune di Borriana chiede ai propri cittadini, fino al 30 SETTEMBRE 2025, di limitare, il più possibile, il conferimento di abiti usati nel contenitore verde sito in Via Durando Nelson, in quanto sono state comunicate alcune difficoltà di smaltimento della frazione tessile, nei mesi di agosto e settembre da parte di HUMANA.
I passaggi di ritiro saranno ridotti, ma verrà comunque monitorato lo stato di conferimento al contenitore.
In caso di necessità inviare mail a: segreteria@comuneborriana.info.