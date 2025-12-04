Dorzano, ritrovati gioielli rubati dopo 2 giorni

A distanza di qualche giorno sono stati ritrovati alcuni monili in oro vicino a Dorzano, subito restituiti alla proprietaria. Si tratta di una donna nata nel 1951 e residente a Dorzano, che aveva sporto denuncia per la scomparsa dei gioielli pochi giorni fa.

Il ritrovamento è avvenuto grazie a un cittadino di Cavaglià, che ha notato gli oggetti e ha immediatamente allertato i Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, i monili potrebbero essere stati abbandonati o smarriti, essendo principalmente bigiotteria.

Alcuni oggetti non sono ancora stati riconosciuti dalla proprietaria. Nei prossimi giorni con molta probabilità verrà fatta una catalogazione dei reperti, con eventuale confronto fotografico per identificare eventuali altri legittimi proprietari.