Aiuole ma anche rotonde tra le aree verdi che Verrone dà in adozione FOTO

Il Comune di Verrone è alla ricerca di cittadini che abbiano voglia di dedicarsi alla cura del verde. In questi giorni ha pubblicato un avviso pubblico relativo al progetto "Adotta un'aiuola". L'istanza di adozione completa della documentazione richiesta dovrà essere presentata, a mezzo PEC, entro le ore 12 di sabato 6 dicembre.

Di che cosa si tratta? Obiettivo dell'iniziativa è coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comunali e nella loro valorizzazione; sensibilizzare i cittadini, imprese, associazioni, scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale; stimolare ed accrescere il senso di appartenenza; recuperare spazi verdi pubblici migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene pubblico; incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, manutenzione, gestione e cura degli spazi pubblici.

"Si tratta di un primo passo verso un diverso metodo di gestione degli spazi a verde, che si spera abbia un riscontro positivo e coinvolga quanti più soggetti possibili", si legge nel documento. I soggetti interessati all'iniziativa assumeranno gli oneri di manutenzione e abbellimento delle aiuole.

Nell’area a verde assegnata verrà posizionato, a cura dell’Ente, per tutta la durata della convenzione un cartello che informi chi ne cura la manutenzione.

La durata degli affidamenti delle aree verdi non può superare i 3 anni, decorrenti dall’atto di sottoscrizione della convenzione che potrà essere rinnovata per ulteriori 3.

Queste le aree che il Comune darà in gestione agli interessati: Aiuola Strada del Canchioso, Rotonda Strada del Canchioso, aiuola via Della Madonnina

Aiuola Strada dell'Argenta, aiuole via di San Rocco, aiuole via Don F. Marinelli, aiuole via Dei Gorghi, aiuole via Dei Gorghi, aiuola via Dei Gorghi (LATO Palestra), rotonda in Strada Trossi, Campetto Da Calcio via Di Santo Spirito.