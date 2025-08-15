Borriana rinnova per 10 anni la sede del Gruppo Alpini: apertura anche ad altre associazioni

Il Consiglio comunale di Borriana ha deciso all’unanimità di rinnovare per altri dieci anni il comodato d’uso gratuito dei locali comunali in Piazza Mazzini n. 80, attuali sede del Gruppo Alpini di Borriana. La nuova concessione partirà dal 1° agosto 2025 e si concluderà il 31 luglio 2035.

Si tratta degli stessi spazi che l’Associazione utilizza dal 2010. Il Comune ha ribadito l’importanza di questa collaborazione, riconoscendo che le attività degli Alpini — che spaziano da iniziative culturali e ricreative a partecipazioni in eventi civili e religiosi — coincidono con gli obiettivi di solidarietà e coesione sociale perseguiti dall’amministrazione.

Durante la seduta, il Sindaco Francesca Guerriero ha illustrato alcune novità rispetto al comodato precedente. La sede, pur rimanendo gestita dal Gruppo Alpini, potrà essere utilizzata anche da altre associazioni locali regolarmente riconosciute. Inoltre, l’Associazione non dovrà più occuparsi del taglio dell’erba nell’area del parco giochi, compito che sarà preso in carico dal Comune. In cambio, gli Alpini verseranno un contributo annuo di 500 euro come rimborso per le utenze.

Il consigliere di minoranza Salvatore Tedesco ha accolto positivamente l’apertura verso le altre associazioni, chiedendo che queste vengano informate. Il Sindaco ha confermato che verrà organizzato un incontro per definire le modalità di utilizzo e ha ricordato che gli arredi presenti nella sede sono stati acquistati e sistemati dagli Alpini, motivo per cui è giusto che venga riconosciuto loro un ruolo centrale nella gestione.