 / SPORT

SPORT | 02 dicembre 2025, 15:20

Ancora gare al Golf Club Cavaglià, ecco i prossimi tornei in programma FOTO

golf club

Ancora gare al Golf Club Cavaglià, ecco i prossimi tornei in programma FOTO

Domenica ha fatto tappa al Golf Club Cavaglià il circuito Golfimpresa Challenge (Louisiana a coppie, 18 buche Medal) che ha visto al via una novantina di partecipanti. Nel lordo successo di Nicolò Parrini/Luca Carlo Alberto Fusaro con lo score di 64.

Nel netto vittoria di Yuji Takahashi/Hisashi Nemoto con 59 seguiti da Bruno Carmagnola /Tiziana Brignoli con 59. Prima coppia mista Paolo Schellino/Elena Benigni con 61.La 1a coppia lordo, 1a – 2a coppia netto e 1a mista si qualificano direttamente alla finale nazionale.

Il programma gare proseguirà al Gc Cavaglià domenica 7 dicembre con la Louisiana Osteria Rabezzana (18 buche, Stableford a coppie). Dopo la premiazione seguirà rinfresco. Giovedì 11 dicembre si giocherà la “Golf Sì degli Auguri” gara singola sulla distanza di 18 buche.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it

c. s. Golf Club Cavaglià g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore