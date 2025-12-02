Ancora gare al Golf Club Cavaglià, ecco i prossimi tornei in programma FOTO

Domenica ha fatto tappa al Golf Club Cavaglià il circuito Golfimpresa Challenge (Louisiana a coppie, 18 buche Medal) che ha visto al via una novantina di partecipanti. Nel lordo successo di Nicolò Parrini/Luca Carlo Alberto Fusaro con lo score di 64.
Nel netto vittoria di Yuji Takahashi/Hisashi Nemoto con 59 seguiti da Bruno Carmagnola /Tiziana Brignoli con 59. Prima coppia mista Paolo Schellino/Elena Benigni con 61.La 1a coppia lordo, 1a – 2a coppia netto e 1a mista si qualificano direttamente alla finale nazionale.
Il programma gare proseguirà al Gc Cavaglià domenica 7 dicembre con la Louisiana Osteria Rabezzana (18 buche, Stableford a coppie). Dopo la premiazione seguirà rinfresco. Giovedì 11 dicembre si giocherà la “Golf Sì degli Auguri” gara singola sulla distanza di 18 buche.
Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it