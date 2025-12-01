A Cavaglià il Convivio Annuale di ANAP Confartigianato Biella: una giornata di ricordi e comunità

Si è svolto nella giornata di ieri domenica 30 novembre il tradizionale Convivio Annuale di ANAP Confartigianato Biella, un appuntamento molto sentito che da anni riunisce pensionati, ex artigiani e simpatizzanti del territorio biellese. Per l’edizione di quest’anno, il presidente Leonardo Cavaliere e il direttivo hanno scelto Cavaglià come sede dell’evento, ospitato presso il Salone Polivalente.

La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di Cavaglià, un momento dedicato al ricordo degli associati ANAP scomparsi nel corso del 2025. "L’omelia di Don Adriano è stata quasi interamente rivolta al mondo degli artigiani — spiega il presidente di Confartigianato Biella, Cristiano Gatti — una testimonianza di vicinanza e riconoscenza verso chi ha rappresentato e continua a rappresentare una parte fondamentale del nostro tessuto sociale ed economico".

Terminata la funzione religiosa, il gruppo si è spostato al Polivalente per il pranzo conviviale, accompagnato da momenti di intrattenimento e dalla consegna degli omaggi natalizi a tutti i presenti.

Non sono mancati i saluti istituzionali del presidente ANAP Biella Leonardo Cavaliere e del consiglio di amministrazione dell’associazione. Presente anche l’ospite d’onore Renato Rolla, vicepresidente nazionale di ANCOS e presidente di ANCOS Torino, che ha portato il proprio messaggio di vicinanza agli artigiani biellesi.