 / Basso Biellese

Basso Biellese | 03 dicembre 2025, 08:50

Cavaglià in campo per la Banca del Giocattolo, c'è ancora tempo per aiutare chi è in difficoltà

cavaglià banca

Cavaglià in campo per la Banca del Giocattolo, c'è ancora tempo per aiutare chi è in difficoltà

C'è ancora tempo fino a venerdì 5 dicembre per donare il proprio giocattolo (nuovo o usato) per aiutare le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è curata dal comune di Cavaglià, in collaborazione con la Banca del Giocattolo. Sarà possibile consegnarli dalle 14 alle 17 presso il salotto d'argento nell'edificio Aquila.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore