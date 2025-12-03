Cavaglià in campo per la Banca del Giocattolo, c'è ancora tempo per aiutare chi è in difficoltà

C'è ancora tempo fino a venerdì 5 dicembre per donare il proprio giocattolo (nuovo o usato) per aiutare le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è curata dal comune di Cavaglià, in collaborazione con la Banca del Giocattolo. Sarà possibile consegnarli dalle 14 alle 17 presso il salotto d'argento nell'edificio Aquila.
mercoledì 03 dicembre
martedì 02 dicembre
lunedì 01 dicembre
domenica 30 novembre
sabato 29 novembre
