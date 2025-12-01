Serie di furti nel Biellese, a Cavaglià colpo da oltre 30mila euro

Serie di furti, tentati e riusciti, nel Biellese, avvenuti nella giornata di ieri, 30 novembre.

A Cavaglià i ladri hanno colpito all'interno di un'azienda e hanno rubato materiale e utensili da lavoro per un valore superiore ai 30mila euro. Sempre in paese, nei pressi di un supermercato, è stato portato via un monopattino, lasciato in sosta dal legittimo proprietario.

A Salussola, invece, ignoti hanno messo a soqquadro alcune stanze di un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso ma si sono allontanati a mani vuote. Infine, a Pollone, il sistema d'allarme ha messo in fuga i malviventi presenti nel giardino di una casa. Su tutti questi furti le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.