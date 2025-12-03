Aria di Natale a Verrone FOTO

Domenica 30 novembre, con l'inizio del periodo dell'Avvento, la piazza della chiesa di Verrone è stata teatro dell'allestimento dell'Albero di Natale comunitario, un simbolo tangibile dello spirito di unità e condivisione caratteristico delle festività.
L'iniziativa è partita dal Gruppo Famiglie dell' oratorio, che ha addobbato l'albero con addobbi e festoni raccolti grazie alla generosità di tutta la comunità, rendendolo un progetto comune per tutto il paese. Un momento di vera e propria collaborazione, dove l'impegno e la gioia della condivisione sono stati i veri protagonisti: vedere tante persone riunite per un obiettivo comune è la vera magia del Natale.
L'albero, maestoso e scintillante, si erge ora accanto alla chiesa, come un invito silenzioso a rallentare, a riflettere sul significato delle feste e a riscoprire il piacere dello stare insieme.
Anche il parroco Don Paolo ha espresso profonda gratitudine per l'iniziativa, sottolineando come queste azioni spontanee rafforzino l'idea del donare disinteressato.
L'Albero di Natale è ora pronto ad accogliere i nostri desideri, le nostre speranze e i nostri auguri, ricordandoci che la luce più brillante è quella che decidiamo di accendere tutti insieme. Ai piedi dell' albero é stata installata anche una buca delle lettere per raccogliere le Letterine destinate a Babbo Natale: tutti i bambini che desiderano ricevere una risposta direttamente dal Polo Nord sono invitati a imbucare le loro buste entro il 14 dicembre.
Tutto il paese è invitato a partecipare all' accensione ufficiale dell'Albero, prevista per le ore 17 di sabato 13 dicembre, dopo un pomeriggio di giochi in oratorio per i bambini e una merenda offerta in piazza dalla Pro Loco.
Un sentito ringraziamento a Boscaro, che ha messo a disposizione i propri mezzi per trasportare e posizionare l'albero.
Basso Biellese | 03 dicembre 2025, 16:55
Aria di Natale a Verrone
