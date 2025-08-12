"Una goccia per un sorriso": nuove attrezzature per la Medicina Interna dell'Ospedale di Biella FOTO

La Pro Loco di Ponderano, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nella promozione di iniziative solidali, ha effettuato un’importante donazione al reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Biella, nell’ambito del progetto “Una goccia per un sorriso”. Grazie ai fondi raccolti, sono state acquistate e consegnate le seguenti attrezzature sanitarie: 1 sollevatore attivo, 8 deambulatori, 8 cuscini antidecubito, 2 poltrone polifunzionali.

Il valore complessivo della donazione supera i 3.600 euro. Questi dispositivi contribuiranno a migliorare la qualità dell’assistenza, aumentando il comfort e la sicurezza dei pazienti e semplificando il lavoro del personale sanitario: "Con questa donazione vogliamo restituire un po’ del bene ricevuto dalla nostra comunità. È un piccolo gesto che può realmente migliorare la quotidianità di chi si trova in condizioni di fragilità", ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Ponderano, Alberto Marasco.

Il progetto è stato reso possibile grazie all’organizzazione di diversi eventi e al coinvolgimento di realtà locali. La Pro Loco ringrazia in particolare: Vetta Running ASD e Comune di Borriana, per la collaborazione all’evento natalizio; ARCI Amici di Bornasco; le aziende sostenitrici e tutti i soci e sostenitori che, con partecipazione e generosità, hanno reso possibile il risultato.

La donazione odierna si inserisce in un percorso di sostegno continuativo da parte della Pro Loco di Ponderano all’Ospedale di Biella. Negli ultimi anni, le donazioni complessive hanno superato i 60.000 euro. Tra gli interventi più significativi:

- Gennaio 2024: monitor multiparametrico (3.500 euro) per il Day Hospital onco-ematologico;

- Inizio 2023: lampada neonatale innovativa per la Neonatologia (raccolta fondi di 12.500 euro);

- 2021: lampada per fototerapia;

Negli anni precedenti: due apparecchi per ventilazione neonatale, un dispositivo per la determinazione transcutanea della bilirubina e un manichino per esercitazioni di soccorso neonatale.

In occasione della Festa patronale di San Lorenzo, la Direzione Generale dell’ASL BI ha accolto il Presidente Alberto Marasco e una delegazione di volontari per ringraziarli del contributo.

"Questo risultato è frutto di numerose iniziative organizzate sul territorio biellese, con il coinvolgimento di diverse realtà. A tutti va il plauso per la generosità e l’impegno nel sostegno alla fragilità, che contribuiscono anche a rendere più agevole il lavoro quotidiano dei nostri operatori", ha commentato Mario Sanò, Direttore Generale dell’ASL BI.

Presenti all’evento:

Alberto Marasco – Presidente Pro Loco di Ponderano

Mario Sanò – Direttore Generale ASL BI

Marina Patrini – Direttore Sanitario

Paolo Garavana – Direttore Amministrativo

Paola Trevisan – Direttore Sanitario di Presidio f.f.

Simona Milani – Dirigente Direzione Professioni Sanitarie

Alberto Petti – Responsabile S.S. Ingegneria Clinica

Giovanni Pivano – Direttore S.C. Medicina Interna

Davide Colonnese – Coordinatore S.C. Medicina Interna – area De2C

Agnese Pichetto Fratin – Coordinatrice S.C. Medicina Interna – area De2B

Rappresentanza di medici e operatori sanitari del reparto di Medicina Interna