Biella, rissa in Riva: la pazienza dei cittadini è finita. Moscarola: “Si usi il Dacur”

Ha suscitato preoccupazione e indignazione la rissa tra più persone avvenuta lo scorso sabato in piazza del Monte, a Biella. Il grave episodio è avvenuto nel corso dello Street Art Riva Festival, un evento molto apprezzato dalla comunità e rivolto principalmente alle famiglie e ai più piccoli. La stessa zona era già stato teatro di una violenta lite lo scorso 5 maggio conclusasi con l'accoltellamento fatale di un cane. Anche allora si sollevarono critiche e richieste di intervento da parte di cittadini e residenti. Ulteriori segnalazioni di disagi si sono registrate anche in via Scaglia, durante i fine settimana.

Ora, sembra proprio che la pazienza sia arrivata al limite. “Purtroppo ci troviamo di fronte ad un gruppo di persone che tengono in ostaggio la serenità di un'area di quartiere che, in teoria, dovrebbe essere dedicata ai giovani e alle loro famiglie – commenta con amarezza l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola – Creano scompiglio e insicurezza. Il nostro auspicio è l'adozione del Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di questi soggetti. Non sarà la soluzione di tutti i mali ma sono strumenti che la legge consente di utilizzare per risolvere questo genere di situazioni. I controlli delle forze dell'ordine sono costanti e continuii, così come i passaggi e gli interventi tempestivi nelle zone più sensibili della città. A Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale va il nostro elogio”.

Sul tema è intervenuto anche Paolo Robazza, presidente dell'Ente Manifestazioni Biella Riva: “In 30 anni di eventi non era mai accaduta una cosa del genere. Purtroppo è l'ennesimo episodio che vede coinvolti alcuni soliti soggetti, già protagonisti di analoghi fatti di cronaca, che nulla hanno a che fare con il rione di Riva e il dormitorio lì presente. È un problema che va risolto e le istituzioni devono farsi carico di questa situazione che influisce negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Si riscontrano contesti di disagio e di mancanza delle regole in alcuni momenti all'interno di piazza del Monte, uno spazio appositamente creato e riservato per le famiglie. Sarebbe preferibile che le forze dell'ordine tornino a compiere pattuglie a piedi almeno durante gli eventi del centro storico e nel fine settimana”.