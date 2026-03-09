 / CRONACA

Biella, anziana travolta da una bicicletta

La donna di circa 86 anni è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

È stata trasportata in ospedale la donna di circa 86 anni che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata travolta da una bicicletta in transito. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 marzo, in via Cavour, a Biella. In breve tempo, la donna è stata assistita dal personale sanitario del 118 e accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro stradale.

g. c.

