Biella: Tensione durante lo Street Art Riva Festival, violenta lite tra i soliti noti FOTO

Durante lo svolgimento dello Street Art Riva Festival, la città è stata teatro di un grave episodio di violenza. In mezzo alla folla, tra cui numerose famiglie con bambini, si è verificata una colluttazione che ha coinvolto quattro persone già note alle autorità.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la rissa è stata particolarmente cruenta, con momenti di grande panico tra i presenti, tanto che uno dei coinvolti pare abbia anche estratto un'arma da taglio. L'intervento tempestivo delle forze dell’ordine – carabinieri, polizia e personale sanitario del 118 – ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e soccorrere i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Dopo aver seminato il caos in piazza Del Monte, i quattro hanno tentato di dileguarsi ma sono stati fermati poco dopo in piazza San Cassiano. Sul posto è giunto anche l’assessore alla Polizia Locale, Giacomo Moscarola, che ha espresso la propria indignazione: «Non è accettabile che alcuni individui continuino a destabilizzare un intero quartiere. Servono interventi immediati e risolutivi».

Dura la reazione anche da parte del presidente di Riva Manifestazioni, profondamente amareggiato per quanto accaduto: «Non si può parlare di rissa “in Riva” come se fosse una responsabilità del quartiere. Queste persone non rappresentano la nostra comunità. Da trent’anni lavoriamo per migliorare la situazione e non è giusto che il lavoro di quaranta famiglie venga vanificato da pochi soggetti. Abbiamo già sollevato il problema al sindaco, ora servono risposte concrete. La sicurezza non può dipendere dal calendario degli eventi: le regole devono essere sempre valide, ovunque».