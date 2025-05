Biella, azzannato da un cane finisce in ospedale: accoltellato l’animale

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Biella ma stando alle prime ricostruzioni un uomo di circa 63 anni sarebbe stato azzannato da un cane, al culmine di un litigio piuttosto acceso con un altro soggetto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 5 maggio, in piazza del Monte, ora chiusa all'accesso.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Sul posto Carabinieri, agenti di Polizia Locale e personale della Questura per fare luce su quanto accaduto.

Presente anche il personale di ASPA per l'assistenza all'animale: sembra che sia in fin di vita perchè pare sia stato accoltellato da un'altra persona (ancora da identificare) per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Inoltre un primo alterco tra i due si sarebbe verificato qualche ora prima in piazza Curiel.