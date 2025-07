Lite accesa tra stranieri a Biella, tornano le forze dell'ordine in piazza del Monte (foto di repertorio)

Attimi di tensione in piazza Del Monte, a Biella. Lo scorso weekend diverse chiamate sono giunte alle forze dell'ordine che segnalavano la presenza di alcune persone, di origine straniera, coinvolte in una lite dai toni molto accesi.

In breve tempo, Carabinieri e agenti di Polizia sono giunti velocemente sul posto ma non era più presente nessuno. Sono in corso i dovuti accertamenti: dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza si sarebbe riscontrata la presenza di due uomini impegnati nell'alterco.

Non è la prima volta che fatti di questo tipo si registrano in quell'area specifica: negli ultimi mesi, infatti, è stata teatro di violente discussioni degenerate ad esempio con l'accoltellamento fatale di un cane (lo scorso 5 maggio) o con una rissa tra più soggetti (5 luglio). In ambedue i casi i cittadini avevano chiesto a gran voce un intervento risolutivo delle istituzioni.