Viverone, auto finisce contro veicolo in sosta

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno alle 19 di ieri, 8 marzo, nel comune di Viverone. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto è finita contro un veicolo in sosta per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Le persone a bordo, tutte giovani, sono state assistite dal personale sanitario del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.
In Breve
lunedì 09 marzo
domenica 08 marzo
sabato 07 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scuola Pallavolo Biellese, missione compiuta: 3 punti anche a Torino
Dodicesima vittoria consecutiva per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone...