Viverone, auto finisce contro veicolo in sosta

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno alle 19 di ieri, 8 marzo, nel comune di Viverone. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto è finita contro un veicolo in sosta per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Le persone a bordo, tutte giovani, sono state assistite dal personale sanitario del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.