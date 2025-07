Biella, rissa in piazza del Monte: identificate 7 persone (foto di repertorio)

Nella serata di sabato 6 giugno, la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza del Monte, a Biella, a seguito della segnalazione di una rissa con coltello in atto tra più persone. All’arrivo delle Volanti, alcuni dei partecipanti alla rissa si erano già dileguati, i restanti si mostravano con il volto tumefatto, segno evidente di una violenta aggressione. Del coltello, nonostante le immediate ricerche effettuate dagli agenti, nessuna traccia.

Poco dopo, mentre gli operatori erano intenti nella gestione dell’intervento, una nuova segnalazione: un altro scontro stava avvenendo ai giardini Zumaglini. In questo caso ad essere utilizzate come “armi” erano sanpietrini e bottiglie di vetro lanciati con violenza durante la colluttazione. Gli operatori della Squadra Mobile hanno collegato i due episodi.

Entrambe le risse hanno, infatti, gli stessi protagonisti che interrotti in Piazza del Monte dalla Polizia di Stato hanno ben pensato di proseguire lo scontro in altro luogo. Al momento sono state identificate sette persone.

Sono in corso ulteriori accertamenti, anche in vista dell’eventuale emissione di provvedimenti Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) e altre misure di prevenzione, per impedire ai responsabili di tornare nei luoghi teatro della violenza.