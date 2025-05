Biella, lite con aggressione in piazza del Monte: il cane è morto (foto di repertorio)

Non ce l'ha fatta il cane accoltellato nella prima serata di ieri, 5 maggio, in piazza del Monte, a Biella, al culmine di una lite che sarebbe presto degenerata in una furente aggressione. Ad avere la peggio l'animale che è morto dopo qualche ora. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri che stabiliranno le responsabilità delle persone coinvolte.