Bocce, a Biella Brb Ivrea mette in bacheca lo scudetto dei record

La Brb Ivrea mette in fila il 12° scudetto della sua storia, il 5° consecutivo. Lo scudetto dei record che consente ai piemontesi, rimasti imbattuti nel corso di tutta la stagione, di superare nell’albo d’oro la storica Pianelli-Treversa di Torino.

Dopo la prova di forza in semifinale, con il 13-1 rifilato alla Marenese in una partita conclusa anzitempo, si è ripetuta anche nella finalissima piegando la resistenza della Chiavarese sul 19-5. Grande spettacolo nella Final Four di Biella in una finale che non si vedeva da tempo, con in campo 18 scudetti tra le due squadre (11 Brb e 7 Chiavarese). Altissimi i valori da una parte e dall’altra, sia nei tradizionali che nei giochi veloci, con i grandi interpreti del volo applauditi dal pubblico numeroso di Biella.

La Brb Ivrea del patron Aldo Bellazzini ha indirizzato la partita dalla sua parte da subito. Nel primo turno Deregibus e Grattapaglia hanno dominato la prova a coppie 11-0 contro il duo Ballabene-Carlevaro. In bilico le altre sfide. Gabriele Graziano ha piegato alla distanza sul 25-24 la resistenza di un ottimo Mauro Bunino mentre la terna Barbero-Capello-Ferrero si è imposta di misura 5-4 contro il terzetto composto da Bresciano, Griva e Zucca. Sfida tra titani nell’individuale, con Daniele Grosso e Carlo Ballabene appaiati sul 6-6 finale.

Avanti 7-1 alla fine del primo turno, i campioni d’Italia hanno allungato vincendo una staffetta avvincente con Ferrero e Petric in grado di colpire 57 bocce sulle 60 tirate contro le 55 colpite (su 60 tirate) dei giovani Mattia Falconieri e Mauro Roggero. Nei tiri tecnici però i campioni d’Italia hanno sciupato il doppio match point. Nel primo tiro tecnico Gabriele Graziano si è imposto 25-20 su Massimo Griva mentre nel secondo Mauro Bonino ha tenuto in vita la Chiavarese vincendo 21-18 contro Daniele Grosso.

La Chiavarese ha sventato il secondo match point degli avversari nel tiro progressivo grazie alla prestazione maiuscola di Mattia Falconieri bravo a spuntarla su 44-43 contro Alec Borcnik. Verdetto rimandato ai tradizionali dove questa volta la Brb è stata impeccabile. Ha vinto le prove a coppie con Deregibus e Grosso 10-2 e con Ferrero e Nari 6-3 mentre nei giochi individuali si sono fatti strada Grattapaglia 7-5 e Graziano 8-7. Dodicesimo scudetto in bacheca per il club piemontese che ora dovrà pensare all’appuntamento con la Coppa Europa conquistata già 8 volte.

“Ci tenevamo a questo scudetto, lo avevo detto ai ragazzi – ha commentato a calco Aldino Bellazzini patron della Brb Ivrea -. I ragazzi sono stati bravi, ci sono riusciti giocando da squadra tutta la stagione e vanno fatti loro i complimenti. E’ stato bello raggiungere questo traguardo, ma ovvio che non ci fermeremo qui”.