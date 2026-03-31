Teens Basket, vittoria casalinga contro Vado: terzo posto confermato

Sabato sera, al Pala Pajetta, il Teens ha superato Vado Ligure per 90-78.

Il pronostico della vigilia è stato rispettato, ma i biellesi hanno dovuto stringere i denti prima di conquistare il successo. Non tanto per l’andamento del match, indirizzato già sul 56-23 all’intervallo lungo, quanto per le difficoltà legate alle assenze.

All’infortunio di Luca Trombetta, rimediato venerdì sera durante l’ultimo allenamento e che lo ha costretto a fermarsi per un problema alla caviglia, si è aggiunto infatti il riposo forzato di JB Blair. Una situazione che ha obbligato il gruppo a riorganizzarsi e ad adattarsi.

Da sottolineare il lavoro dello staff tecnico, capace in poche ore di trasmettere alla squadra un piano gara rivisto per necessità e poi applicato con precisione.

Tutti i giocatori impiegati hanno offerto un contributo importante, sia sul piano della fisicità sia in fase realizzativa. Positiva anche la prova dei due Under schierati da coach Sacco, che hanno svolto al meglio il compito loro affidato.

Grazie alla vittoria ottenuta, il Teens torna a portare a due punti il vantaggio sulla quinta in classifica e conserva il terzo posto in graduatoria, a pari punti con Chiavari.

Tabellino: De Bartolomeo 25, Cardani 19, Zimonjic 14, Gagliano 11, Tuninetto 9, Roncarolo 6, Manuello 6, Ceretti, Germinario.