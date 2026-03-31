Winter Cup Kids Valli Varesine, grande prova per Tommaso Mersi: terzo posto di giornata e secondo in classifica generale FOTO

Winter Cup Kids Valli Varesine, grande prova per Tommaso Mersi: terzo posto di giornata e secondo in classifica generale

Domenica 28 marzo si è disputata l’ultima gara del circuito Winter Cup Kids Valli Varesine, appuntamento conclusivo che ha assegnato i titoli e definito il podio della classifica generale.

Presente anche il team Riverosse con i fratelli Mersi: Lorenzo, categoria mini PG, e Tommaso, categoria G4, protagonista di una prova combattuta e ricca di colpi di scena.

Il circuito di gara si è rivelato impegnativo, caratterizzato da un tracciato tortuoso con numerose curve e continui rilanci, che hanno messo a dura prova gli atleti in gara.

Partito dall’ultima posizione in griglia, Tommaso Mersi è stato sfortunato nelle prime fasi, cadendo già alla seconda curva. Nonostante l’imprevisto, il giovane atleta ha saputo reagire con determinazione, rimontando gran parte del gruppo e superando quasi tutti gli avversari.

Una prestazione di carattere che gli ha permesso di conquistare un ottimo terzo posto di giornata. Un risultato che, sommato alle prove precedenti, gli vale anche il secondo posto nella classifica generale del circuito Winter Cup Kids Valli Varesine, nella categoria G4.

Un finale di stagione molto positivo per il team Riverosse giovanissimi, che conferma la crescita e il valore dei propri atleti.

Classifica:

G4 Tommaso Mersi 3° classificato