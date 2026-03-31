Tennis tavolo: weekend difficile per la Splendor, sorridono i giovani a Gignod FOTO

Un pareggio e due sconfitte per le squadre Splendor impegnate nei campionati regionali di tennis tavolo, ma dal settore giovanile arrivano segnali decisamente incoraggianti grazie ai quattro podi conquistati al Grand Prix di Gignod.

Non è stato un fine settimana particolarmente favorevole sul fronte dei risultati per le tre formazioni cossatesi. L’unica nota positiva è arrivata da Alpignano, dove la Gentile Impianti ha chiuso sul 3-3 la sfida contro i padroni di casa. La formazione dei “Super pigiamini”, allenata da mister Bianchetto, era partita in salita, trovandosi sotto per 2-0, ma è riuscita a rimettere in equilibrio il match nei successivi incontri fino alla divisione della posta. Un punto a testa per Riccardo Motta, Riccardo Pegoraro e Tommaso Zoppello.

In D2, a Novara, la Immobiliare Bugella, priva di tutti e tre i titolari, ha presentato una formazione inedita composta da Riccardo Caschili, Mattia Zoppello e Leonardo Alvarado, tutti all’esordio nella categoria. I tre hanno tenuto bene il confronto con avversari più esperti, uscendo sconfitti per 4-2. Da sottolineare le prime vittorie nella categoria superiore per Mattia Zoppello e Leonardo Alvarado, mentre Riccardo Caschili, all’esordio assoluto e proveniente dal gruppo Amatori Splendor, ha lottato senza riuscire a ottenere punti.

Sempre in D2 e ancora a Novara, la Siviero/Scarpa ha ceduto per 5-1 ai locali, vedendo farsi sempre più complicata la rincorsa alla salvezza. Nell’ultimo incontro i cossatesi se la vedranno infatti con la capolista, in una gara interna che si preannuncia particolarmente difficile. Per la cronaca, il punto della bandiera è stato conquistato da Roberto Marinone.

Le notizie migliori arrivano però da Gignod, in Valle d’Aosta, dove nella quinta prova del Grand Prix i giovani atleti dello Splendor Autogarbaccio/MB Line, guidati dal tecnico Daniela Sandigliano, hanno conquistato quattro podi. Leonardo Ingribelli ha chiuso al secondo posto nell’Under 9 maschile, Mattia Zoppello si è classificato terzo nell’Under 17 maschile, mentre nell’Under 19/21 maschile Andrea Saitta ha ottenuto il secondo posto e ancora Mattia Zoppello il terzo.

Positiva anche la prova di Leonardo Alvarado, fermatosi ai quarti di finale nell’Under 17. Hanno inoltre superato i turni preliminari, accedendo al tabellone principale, Edoardo Maroino nell’Under 15 e Under 17, Leonardo Alvarado nell’Under 15 e Lorenzo Caschili nell’Under 17. Si è ben difeso senza però superare le eliminatorie Giovanni Costa, impegnato nelle categorie Under 11 e Under 13, mentre nell’Under 11 maschile Leonardo Ingribelli ha raggiunto la finale dei recuperi.

Il prossimo appuntamento è in programma il 19 aprile a Isola d’Asti, sede della finale del torneo.