Bocce, Final Four a Biella. I complimenti di Antonio Gaudino della FIB: “Organizzato tutto alla perfezione”

“Mia considerazione per questo importantissimo evento che ha ospitato Biella, come consigliere regione Piemonte e responsabile commissione tecnica nazionale. Con questo, la nostra cittadina, negli ultimi 2 anni e mezzo, ha ospitato tutto quello che esiste nel mondo bocciofilo di alto livello senza dimenticare che, dopo circa 40 anni, Biella ha anche ospitato l'incontro internazionale Italia-Francia.

Per questo evento appena passato, devo fare i complimenti a chi ha gestito e organizzato nella persona di Sante Tregnago, presidente della società bocciofila Bocce Valdengo, società organizzatrice della Final Four 2025 al bocciodromo di Biella. È stato gestito e organizzato tutto alla perfezione. Non solo. Ma Biella si è dimostrata, per l'ennesima volta, una città che vuole bene e ci tiene a questo sport. Sia a livello di pubblico e, soprattutto, a livello di organizzazione e di volontariato. Questi volontari che si adoperano e sì mettono a disposizione per la realizzazione di queste competizioni sono il fulcro di queste manifestazioni.

Senza il loro aiuto e la loro competenza, difficilmente si possono realizzare al meglio, come è successo, tale eventi. E infine un ringraziamento speciale per il prezioso supporto del Comune di Biella, della Regione Piemonte e dell'immancabile Sandro Bonino che quando è ora non si tira mai indietro per regalare ai biellesi questi momenti boccistici di alto livello”.