Il cuore oltre le difficoltà: Su Nuraghe Calcio Biella conquista tre punti pesanti

Lunedì 23 marzo, sotto i riflettori del Centro sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, si è consumata una sfida intensa e ricca di emozioni tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Portula F.C.”, valida per il campionato provinciale promosso da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez.

A imporsi al termine di una gara combattuta è stata la formazione biellese che fa capo al Circolo Culturale Sardo, capace di prevalere per 5-3 su un avversario mai domo, protagonista di una prestazione generosa e determinata. Il match ha offerto continui capovolgimenti di fronte, con ritmi elevati e numerose occasioni da rete, a testimonianza dell’equilibrio in campo.

Per “Su Nuraghe Calcio Biella” sono andati a segno Daniel Chiarello, Riccardo Mancin, Franco Marangon, Tommaso Veimaro e il capitano Manuel Pizzo, autentico punto di riferimento della squadra. Sul versante opposto, il “Portula F.C.”, guidato in panchina da Edoardo Ogliaro, con la direzione tecnica di Fabio Civra Dano e il supporto del dirigente accompagnatore Lorenzo Giannini, ha risposto con le marcature di Gianluca Crappa, Marco Fontana e Luca Piaia, mantenendo aperta la contesa fino agli ultimi minuti.

Al termine dell’incontro, dallo spogliatoio è arrivata la soddisfazione del capitano Pizzo, che ha voluto sottolineare il valore del gruppo: «Complimenti a tutti, dal primo all’ultimo, per l’atteggiamento, l’unione e la grinta dimostrati. Era da tempo che non offrivamo una prestazione di questo livello. Ora concentriamoci sulla prossima sfida. Forza Su Nuraghe!».

Sulla stessa linea il tecnico Andrea Savoi, che ha evidenziato la reazione della squadra dopo un periodo complesso: «Arrivavamo da settimane difficili, ma la risposta data sul campo è stata quella che volevamo. Bravissimi». Parole che assumono ancora più valore alla luce dell’ultimo turno, nel quale la capolista “Real Maggese” ha consolidato il proprio primato in classifica.

Nel calcio, come nella vita, non sempre il cammino è lineare: tra ostacoli e momenti di difficoltà, conta la capacità di rialzarsi e ripartire con rinnovato slancio, proprio come la primavera che segue l’inverno.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 30 aprile alle ore 21, ancora sul terreno di gioco di Vigliano Biellese, dove “Su Nuraghe Calcio Biella”, diretta da Gaspare Carmona e allenata da Andrea Savoi, affronterà “Pizza Flash” con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in vista delle fasi finali del campionato.