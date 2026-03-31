Ginnastica Biella alle gare Silver, ecco i risultati finali FOTO

Domenica 29 marzo, Ginnastica Biella era presente al campionato a Squadre Silver LC ed LA presso la struttura della Società Pietro Micca di Biella, con ben 5 squadre nelle diverse categorie. Dalla mattina alla sera, 11 ore di gara ininterrotta per Irina Sitnikova, coadiuvata da Giulia Begni, Veronica Pastorato e Adele Silva che ringraziamo per il loro impegno e pazienza.

Non tutto è andato secondo le aspettative, ma lo sport, insieme alle gioie ed alle soddisfazioni, riserva anche qualche delusione. L’importante è imparare da queste! Così Ginnastica Biella in questi anni è sempre cresciuta raccogliendo comunque risultati ed esperienze anche quando non si sale sul podio.

La squadra impegnata in LA Base, composta da ginnaste alla loro prima esperienza, hanno patito forse l’emozione e l’agitazione ma Emma Carrirolo, Linda Guercio, Aurora Stefani e Caterina Hary si sono comportate bene secondo le loro possibilità. Sicuramente potranno esprimersi meglio nelle prossime gare individuali avendo fatto questa esperienza.

Il Categoria LA Avanzato invece, Alessia Ugo, Emma Trevisan, Viola Crutto e le gemelle Eleonora e Isabella Veronese, tutte brave, hanno sfiorato il podio con una gara che poteva essere sicuramente più fortunata.

Per la Squadra LC Base il discorso è diverso, composta da Francesca Bognolo e ben tre Matilde Corona, Matilde Grampelli e Matilde Pelle, era certamente pronta ad un salto di qualità avendo lavorato bene in palestra, ma quando si scende in pedana per una gara, tutto può succedere. Succede così che qualche errore di troppo condizioni un risultato della gara, ma non il percorso di crescita che stanno seguendo. Le vedremo certamente migliorare a breve!

Nella stessa categoria, la Squadra Junior/Senior (LC Base), erano presenti soltanto tre atlete su quattro a causa dell’infortunio di Alice Zulian. Agata Colombo, Gioia Cristilli e Chiara Lepori, hanno fatto del loro meglio per sopperire alle capacità e alla mancanza degli elementi propri di Alice. Nessuna caduta per loro, e la promessa di fare ancora meglio alle gare individuali a fine aprile.

L’ultima gara in giornata, per la categoria LC Avanzato, ha visto la partecipazione di Noemi Bonfante, Letizia Goria, Noemi Silva e Letizia Arpone. Una gara in salita per la perdita di elementi preziosi dovuti a piccoli errori, ma la soddisfazione di aver assistito ad una bellissima prova di Noemi Bonfante, che ha trainato la squadra alla quinta posizione.

A chiudere il cerchio, oltre ai complimenti a tutte le atlete in gara, grazie infinite anche a chi ha contribuito con competenza agli allenamenti in palestra di tutti questi gruppi: Elisa Bettonte, Francesca Preziosa ed Eleonora Ghione!