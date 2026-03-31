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ECONOMIA | 31 marzo 2026, 16:00

Pentamotor Solution, nasce a Biella il network di carrozzerie più innovativo del settore

Gli oltre 100 associati in poco più di un anno sono già una buona base di partenza" afferma Alberto Bonino CEO di Pentamotor Solution.

Pentamotor Solution, nasce a Biella il network di carrozzerie più innovativo del settore

Pentamotor Solution, nasce a Biella il network di carrozzerie più innovativo del settore

Venerdì 27 Marzo al Devero Hotel è  stato presentato il nuovo network  legato al mondo delle riparazione  auto. Nato nel 2025 a Biella Pentamotor Solution SRL è  una realtà  che rivoluziona totalmente lo standard della rete rispetto a cosa offre già  il mercato. Tanti i benefici per le carrozzerie che ne vogliono fare parte e gestione estremamente efficace sono i punti di forza della  struttura che dopo solo un anno di lavoro vanta numeri importanti. 

"Vogliamo che i benefici per le aziende  siano tangibili e le riparazioni  per i danneggiati siano svolte a regola d'arte  con processi che possiamo controllare e verificare . Regole imprescindibili e nessun costo per le carrozzerie sono i nostri punti di forza che  porteremo in giro per tutta la nazione. Gli oltre 100 associati in poco più di un anno sono già una buona base di partenza" afferma Alberto  Bonino, CEO  di Pentamotor Solution. 

"L'evento ha avuto 108 aziende presenti dichiarando già il sold out diversi giorni prima: questo indica quanto interessante è il processo che si andrà a proporre" conclude l'imprenditore biellese - Da aprile partiranno gli incontri regionali".

Redazione g. c.

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