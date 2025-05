Bocce: I risultati della prima giornata della Final for Volo

Una finale thrilling, tutta in rimonta, incorona la Borgonese campione d’Italia 2024-2025 di serie A femminile. Sui giochi di Biella, sede delle Final Four scudetto, le piemontesi si sono imposte 3-2 negli spareggi contro un Noventa che per buoni tratti della partita è sembrato vicino al primo scudetto della sua storia. Il 10-6 acquisito delle venete alla fine del secondo turno, non è bastato. Nelle ultime 4 prove tradizionali le ragazze del presidente Piero Pettigiani hanno trovato la rimonta, chiudendo sul 12-12 grazie alle vittorie nel combinato di Marika Depetris, 22-19 contro Valentina Basei, di Francesco Carlini nell’individuale dominato 11-5 contro Tadeja Petric mentre nell’altra coppia il duo Cadenasso-Perotto si era arreso 11-1 contro Brahushaj e Campagnaro. Con le tre prove concluse, il Noventa ha provato a evitare lo spareggio nella seconda sfida a coppie ancora in corso: mancata però la rimonta di Campagnaro e Candolini, sconfitte 7-6 da Cordara e Storello. Agli spareggi l’errore di Campagnaro al tiro, ha permesso alla Borgonese di esplodere l’urlo di gioa. Quinto scudetto nella storia delle torinesi tornate a esultare dopo l’ultimo successo tricolore del 2022, anno segnato anche dalla conquista della Coppa Europa. Obiettivo che tornerà nel mirino delle neo campionesse d’Italia che proveranno a centrare le finali di Porec (Croazia) in programma l’8 e il 9 novembre prossimi.

A Biella ha esultato anche la Nuova del Corno per la conquista del suo primo scudetto Under 15. In finale i friulani si sono imposti 8-2 contro la Chiavarese prima del limite del tempo utile, in una partita comunque combattuta nelle singole prove. La Chiavarese si è presa i primi punti nell’individuale con la vittoria 11-6 di Matteo Ravera mentre la Del Corno ha pareggiato i conti nella coppia grazie a Diego Celotti e Jacopo Lipovscek. Il sorpasso dei friulani è arrivato nella staffetta vinta 35-29 da Tommaso Chittaro e Diego Celotti. La squadra di a Bruno Andreauzzi, avanti sul 4-2, ha blindato la vittoria grazie ai successi nelle due tiri di precisione vinti dai gemelli Riccardo Chittaro (10-3) e Tommaso Chittaro (9-5). Per loro si tratta del secondo scudetto giovanile in bacheca dopo quello vinto con la maglia del Quadrifoglio. Sospesa, invece, la prova del combinato in corso in contemporanea. Dopo il successo dello scorso anno dell’Auxilium, lo scudetto giovanile varca così i confini per approdare in Friuli.

Lo scudetto di serie A maschile sarà un discorso tra Brb Ivrea e Chiavarese. E’ il verdetto emerso dalle Final Four di Biella dove i torinesi, rispettando i pronostici della vigilia, nella prima semifinale hanno risolto la pratica Maresese con una prova di forza conclusa al secondo turno 13-1. Il primo turno, vinto 4-1, ha indirizzato la partita dalla parte dei campioni d’Italia in carica. Vantaggio incrementato dopo una staffetta al cardiopalma vinta 54-53 dal duo Ferrero-Petric, contro i rivali Peroraro e Soligon. I due tiri di precisione hanno messo il punto esclamativo alla partita grazie ai successi di Daniele Grosso 26-22 contro Lino Frare mentre Gabriele Graziano, con una prestazione superlativa, ha superato 33-18 Alessandro Porello. Non disputato l’ultimo turno dedicato ai tradizionali. Più combattuta l’altra semifinale vinta dalla Chiavarese 13-11 contro La Perosina. Le due squadre si sono ritrovate sul 4-4 al termine del primo turno. Nei giochi veloci la Chiavarese ha allungato vincendo la staffetta 55-53 con Falconieri e Roggero contro Brnic e Mana. Nel progressivo pareggio pirotecnico 45-45 con Falconieri in grado di acciuffare Brnic all’ultima bocciata e portare la sua squadra sul parziale di 9-7. Nei tradizionali, infine, la partita si è risolta nei minuti finali. A decidere, il successo dei liguri la coppia Ballabene-Cagliero vittoriosa 4-3 all’ultima bocciata contro Carrera e Feruglio dopo un continuo ribaltamento di fronte. Domenica 25 maggio alle ore 9, i riflettori torneranno ad accendersi sui campi del bocciodromo biellese per la finalissima tra Brb Ivrea e Chiavarese che verrà trasmessa sulla web tv della Federbocce.