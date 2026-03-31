Rally storico, weekend positivo per gli Amici del Kart Biella

Nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, gli Amici del Kart Biella hanno preso parte a “Il Grappolo Storico 2026”, gara disputata a San Damiano d’Asti e valida per il Trofeo Rally di Zona.

L’equipaggio numero 32, formato da Paolo Drago e Alberto Pincin, al volante della rinnovata Porsche 911 RS, alla seconda uscita, ha dato vita a una prova intensa, affinando sempre più il feeling con la vettura. Il risultato finale è stato il 14° posto assoluto, al quale si aggiungono il 1° posto di gruppo e il 1° di classe.

Un plauso particolare va al team di Andrea Chiavenuto, composto dai professionisti Paolo “L’ingegnere”, Luca “il Capitano” e Andrea “Cucciolo”: la vettura si è dimostrata perfetta per tutta la competizione.