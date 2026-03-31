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Motori | 31 marzo 2026, 08:30

Rally storico, weekend positivo per gli Amici del Kart Biella

Rally storico, weekend positivo per gli Amici del Kart Biella

Rally storico, weekend positivo per gli Amici del Kart Biella

Nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, gli Amici del Kart Biella hanno preso parte a “Il Grappolo Storico 2026”, gara disputata a San Damiano d’Asti e valida per il Trofeo Rally di Zona.

L’equipaggio numero 32, formato da Paolo Drago e Alberto Pincin, al volante della rinnovata Porsche 911 RS, alla seconda uscita, ha dato vita a una prova intensa, affinando sempre più il feeling con la vettura. Il risultato finale è stato il 14° posto assoluto, al quale si aggiungono il 1° posto di gruppo e il 1° di classe.

Un plauso particolare va al team di Andrea Chiavenuto, composto dai professionisti Paolo “L’ingegnere”, Luca “il Capitano” e Andrea “Cucciolo”: la vettura si è dimostrata perfetta per tutta la competizione.

C.S., G. Ch.

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