Furti tra Biella e Cossato: rubati cosmetici per 200 euro e auto ritrovata con cavi elettrici (foto di repertorio)

Serie di furti nel Biellese, segnalati alle forze dell’ordine nella giornata di ieri, 30 marzo. Stando alle prime ricostruzioni, un giovane avrebbe superato le barriere delle casse dell’Esselunga di Biella con della merce non pagata. L’addetto alla vigilanza l’avrebbe inseguito fino al parcheggio sotterraneo dove è stato bloccato il soggetto, un minorenne di origine straniera, poi identificato dai militari dell’Arma.

Sembra che il ragazzo avesse sottratto alcuni cosmetici per un valore di circa 200 euro, subito restituiti ai legittimi proprietari. Ora, rischia una denuncia. Inoltre, pare che assieme a lui fossero presenti altri due coetanei. Le indagini sono in corso.

Sempre qui, in orario serale, un uomo avrebbe occultato un rasoio elettrico dal valore di 50 euro. Anche in questo caso, sono intervenuti sul posto i Carabinieri. Infine, a Cossato, ignoti avrebbero rubato un’auto lasciata in sosta all’interno di un parcheggio. In seguito, è stata rinvenuta poco distante con dentro 200 chili di cavi elettrici. Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda.