Forte vento provoca disagi, a Valdilana cavo elettrico a terra: causa principio incendio e blackout in alcune frazioni

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco nei comuni di Camandona, Callabiana e Valdilana per una serie di alberi caduti sulla strada a causa delle intense raffiche di vento. Non solo: stando alle informazioni raccolte, un cavo dell’elettricità sarebbe finito a terra e avrebbe originato un principio d’incendio, subito domato dalla squadra di Ponzone.

A causa di ciò, alcune frazioni della zona sono rimaste senza corrente come Cerruti, Vioglio, Lanvario e Baltigati. In questo momento, sta operando il personale preposto per ripristinare il flusso di energia elettrica nelle abitazioni.