Pallavolo, SPB - L'Under13 concede il bis: siamo campioni territoriali anche nel 3-vs-3

Altra domenica e altro titolo territoriale per il settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, nello specifico per la categoria Under13.

Da Santhià a Vercelli: il Lanificio di Sordevolo SPB si è imposto anche nella Final Six del torneo 3-vs-3, bissando il trionfo della settimana precedente sul “campo grande”.

Nel gironcino che si è giocato in mattinata, i giovani arancioblù si sono imposti per 3-0 prima contro i padroni di casa della Multimed Volley Vercelli , poi ancora contro la Pallavolo Altiora Blu . Il percorso netto è proseguito anche nel pomeriggio: al 2-0 in semifinale contro Tagliolo/Ovada Volley ha fatto seguito quello nella finalissima, nuovamente ai danni dei vercellesi.

Il commento di coach Leonardo NICOLO: «Sono molto contento per questo risultato. Vincere anche il titolo 3-vs-3, dopo aver appena conquistato il campionato 6-vs-6, è una preziosa riconferma del valore di questo gruppo. Sottolineo che non era affatto un esito scontato: questo è un gioco piuttosto differente, dove gli spazi ridotti e il ritmo frenetico tendono a livellare i valori tecnici, rendendo ogni partita una battaglia di nervi e reattività. Dimostrare di essere i migliori anche in questo campionato conferma la completezza dei nostri atleti. Continuiamo a lavorare per arrivare pronti ai regionali».

Al suo fianco c’era coach Simone MARANGIO: «È il secondo grande successo di questo gruppo. Nel 3-vs-3 alcuni valori sono appianati dalle misure del campo: spesso e volentieri, il ragazzino che sta prendendo confidenza con i colpi del 6-vs-6 si trova in difficoltà e incappa in qualche errore in più. I ragazzi invece sono stati bravissimi a mantenere sempre il controllo in tutte le situazioni e la squadra ha meritato di portare a casa il titolo. La collaborazione tra tutti gli allenatori del nostro staff tecnico è intensa, e i frutti raccolti non sono indifferenti. Avevamo già inserito i 2013 nel gruppo di allenamento degli Under15, una scelta fatta a inizio anno che ha creato un bagaglio esperienziale evidentemente decisivo per gestire meglio questa fase di stagione. Ora si pensa al regionale».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Non posso che rifare dei grandi complimenti allo staff – composto da Leonardo Nicolo, Simone Marangio e Daniele Pavan - e agli atleti. Un gruppo che ha chiuso nella versione 3-vs-3 che quello che aveva già cominciato nel 6-vs-6, lavorando molto bene. Queste vittorie sono frutto del lavoro di squadra: un gruppo che sta bene insieme e, prima di tutto, si diverte. Da cosa nasce cosa e questi risultati sono la diretta conseguenza. Anche in questo caso, il loro cammino proseguirà nella fase regionale. Con l’entusiasmo e l’atteggiamento giusti, possiamo già guardare all’immediato futuro. È un valore aggiunto per la SPB Monteleone Trasporti avere a disposizione dei ragazzini così interessanti, su cui magari fondare l’avvenire della società».

TABELLINI - FINAL SIX TST UNDER13 3-VS-3

Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Girone D

Multimed Volley Vercelli – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3

(13-15/10-15/6-15)

Pallavolo Altiora Blu – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3

(10-15/13-15/14-15)

Semifinale

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Bigmat Tagliolo/Ovada Volley 2-0

(15-8/15-10)

Finale

Multimed Volley Vercelli – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-2

(13-15/13-15)

LA SQUADRA CAMPIONE

Lorenzo ANGELILLO

Giovanni DEL PERO

Nicolò DAL BON

Davide PAVAN

Alessandro ZATTI

STAFF

Leonardo NICOLO

Simone MARANGIO

Daniele PAVAN